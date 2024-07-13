Прощание с Андреем Тарасенко состоится в Новосибирске 14 июля

О смерти 55-летнего тренера стало известно 11 июля. Он работал в новосибирском клубе с 2008 года. В качестве игрока Тарасенко выступал за «Сибирь», «Торпедо» (Ярославль), «Ладу», «Торпедо» (Нижний Новгород) и «Казахмыс».
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