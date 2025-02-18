Axios: Илон Маск не является сотрудником нового департамента DOGE

Американский бизнесмен Илон Маск не является сотрудником нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и не имеет формальной власти, утверждает портал Axios со ссылкой на судебные документы.
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