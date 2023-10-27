Бойцы спецназа «Сибирь» ЮВО поразили под Клещеевкой группу ВСУ

Бойцы спецназа «Сибирь» группировки «Юг» Вооруженных сил России под плотным артиллерийским огнем неприятеля поразили группу бойцов ВСУ в блиндаже в районе населенного пункта Клещеевка на Артемовском направлении СВО.
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