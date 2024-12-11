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“Мы впервые с сестрой вместе на сцене”, – Мария Миронова анонсировала семейный проект

“Мы впервые с сестрой вместе на сцене”, – Мария Миронова анонсировала семейный проект

Санкт-Петербург готовится принять необычное театральное событие: при поддержке симфонического оркестра состоится премьера семейного спектакля «Синяя птица», объединившего элементы сказки и благотворительности.

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