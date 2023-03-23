Представитель РФ Леонидченко: Москва ожидает привлечения арбитража ООН-США в связи с проблемой выдачи виз дипломатам

Глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко заявил, что РФ ожидает немедленного начала арбитража ООН-США в связи с проблемами выдачи виз и с передвижением российских дипломатов, находящихся в Нью-Йорке.
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