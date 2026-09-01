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Аргументы и Факты

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В Москве начали делить наследство актрисы «12 стульев» Натальи Трубниковой

В Москве начали делить наследство актрисы «12 стульев» Натальи Трубниковой

В Москве открыто наследственное дело после смерти советской актрисы и балерины Натальи Трубниковой. Артистка, снимавшаяся в таких фильмах как «12 стульев» и «Формула любви» скончалась 10 августа 2026 года.

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