Инвесторы смогут открыть два детских сада и гостиницу по программе льготной аренды

За 11 месяцев 2024 года по программе «1 рубль за квадратный метр в год» предприниматели арендовали более 2,7 тысячи квадратных метров городской недвижимости для размещения частных образовательных учреждений и гостиницы.
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