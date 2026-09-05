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«Баффало» и Метса продлили контракт на год и 900 тысяч долларов. У 27-летнего защитника 6 очков и «+16» в 43 матчах в дебютном сезоне в НХЛ

« Баффало » и защитник Зак Метса подписали новый контракт на год и 900 тысяч долларов. Соглашение является односторонним и вступит в силу в сезоне-2027/28.

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