В Финляндии назвали условия для открытия КПП на границе с Россией

Это произойдет при утверждении закона о беженцах Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью местным СМИ допустил возможность открытия пропускных пунктов на границе с РФ в случае принятия закона о беженцах, пишет ТАСС.
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