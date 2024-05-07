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Петербургский дневник

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В Финляндии назвали условия для открытия КПП на границе с Россией

В Финляндии назвали условия для открытия КПП на границе с Россией

Это произойдет при утверждении закона о беженцах Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью местным СМИ допустил возможность открытия пропускных пунктов на границе с РФ в случае принятия закона о беженцах, пишет ТАСС.

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