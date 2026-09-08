Как война превратила Дубай в город-призрак

Дубай опустел из-за войны США и Израиля с Ираном. Аэропорт DXB парализован, туристы эвакуируются, курорты пустуют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Что такое «ахинея...
- «Позорься до конц...
- МЗ Как Зеленского на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым