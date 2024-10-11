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Царьград

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В прокуратуру Новосибирской области обратились с жалобами 1700 семей бойцов СВО

В прокуратуру Новосибирской области обратились с жалобами 1700 семей бойцов СВО

Близкие военнослужащих просят помощи в оформлении документов, а также при взаимодействии с чиновниками.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Всех чиновников, препятствующих в плолучении положенного для участников СВО нужно убирать без права повторного трудоустройства в органы власти и силовые структуры.
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