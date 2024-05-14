ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Новотроицком в ДНР

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что военные ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет в населённом пункте Новотроицкое поздно вечером 13 мая.