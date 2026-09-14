Воскресная группа в храме прп. Порфирия Касокаливита отметила праздник семьи тёплой встречей С 13 сентября при храме начались занятия воскресной группы — и старт получился по-особенному душевным! В этот день Церковь отмечает праздник семьи — день перенесения мощей благоверных князя Петра и княгини Февронии, покровителей супружества и семейного счастья.