Лянге: ситуация с детьми мигрантов в школах достигла критической точки

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. Маргарита Лянге, заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, заявила, что ситуация с обучением детей мигрантов в российских школах приобретает катастрофический характер.
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