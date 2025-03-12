В борьбе с раком новые продвижки: ученые обнаружили, что активировав естественный механизм работы организма, он сам справится с метастазами Ольга БезродняяНоваторские исследования, проведенные шведскими учеными из Каролинского института, указывают на многообещающие перспективы в борьбе с онкологическими заболеваниями.