Президент России Владимир Путин назвал важным голос каждого избирателя в ходе обращения к гражданам в преддверии выборов.
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Если так важен, то верните на голосование графу "Против всех". И увидите мнение народа.