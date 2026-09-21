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АдГ победила на выборах в Мекленбурге — Передней Померании

АдГ победила на выборах в Мекленбурге — Передней Померании

В немецкой регионе Мекленбург — Передняя Померания завершились выборы в местный парламент. Первое место заняла «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщил телеканал NDR .

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