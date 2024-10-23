Nutrients: рыбий жир ускоряет восстановление мышц у стареющих крыс

Новые исследования показывают, что добавки с рыбьим жиром могут ускорить заживление мышц у стареющих крыс и мышечных клеток, потенциально предлагая решение для более быстрого восстановления после возрастных мышечных травм у людей.
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