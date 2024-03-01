Боррель осудил удар Израиля по сектору Газа во время раздачи гуманитарной помощи

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 1 марта, прокомментировал последнюю атаку Израиля по сектору Газа, произошедшую в момент, когда там раздавали гуманитарную помощь.
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