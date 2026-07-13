Иран наступает, США теряют силы: Белый дом попал в западню

Американские военные нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива на фоне объявления КСИР о его закрытии до «дальнейшего уведомления» и до прекращения вмешательства США в регионе, сообщили американские СМИ.
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