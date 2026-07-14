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Царьград

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Пикап Huanghai подешевел на 200 тысяч рублей: кто еще снизил цены за неделю

Пикап Huanghai подешевел на 200 тысяч рублей: кто еще снизил цены за неделю

Автомобильный рынок России на прошлой неделе преподнес покупателям приятный сюрприз.Как сообщил в своем Telegram-канале автоэксперт Олег Мосеев со ссылкой на данные портала CARgument, сразу три бренда объявили о существенном снижении цен.

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Комментарии
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АУ
Андрей Украинский
jaecoo молодцы, что скинули на свою новую модель цену, видимо клиентоориентированность у них на должном уровне
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4 н.