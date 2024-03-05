Дипломат Тяжлова: киберсилы США и ЕС направляются на Украину для борьбы с РФ

Представитель РФ Ирина Тяжлова на седьмой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) заявила, что отряды киберкомандования США и киберсил Евросоюза посещают Украину, чтобы обучать хакеров, передает РИА Новости.