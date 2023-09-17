ЧВК "Вагнер" приступила к набору сотрудников для командировки на дальнее направление. Нужное количество штыков набрали буквально за сутки, и набор временно закрыт.
"Геополитический шпагат" для России
Комментарии
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од
олег донсков
Самоликвидация ссср- глупость автора и кто поставил информацию. Позор недоумкам!
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22 час.
W
Walery
Аавтор ни слова не написал о Казахстане.... - или автор знает зачем его главу вызывают в штаты, которые не жалеют миллиарды своим сателлитам.
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5 час.
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