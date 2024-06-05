Бакальчук рассказала о реконструкции склада Wildberries в Шушарах после пожара

Обновленный склад интернет-ретейлера Wildberries в Шушарах, который в январе пострадал при пожаре, введут в эксплуатацию до конца года, в настоящее время рабочие полным ходом ведут там восстановительные работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии