Ситуация на Крымском мосту 26 августа 2024: где образовались пробки

Рассказываем, сколько времени займёт ожидание своей очереди на переправе.В ночь на 26 августа на Крымском мосту движение осуществлялось без пробок и заторов с обеих сторон, пункты досмотра и пропуска работали в штатном режиме.
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