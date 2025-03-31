Профессор Виноградов: малоимущим могут предоставить квартиру на условиях соцнайма

Для этого необходимо подтвердить низкий доход Малоимущим может быть предоставлена квартира органами местного самоуправления на условиях социального найма, рассказал RT декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.
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