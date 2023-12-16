Отца-одиночку нашли мертвым на Урале после пяти дней поисков

lizaalert.org Тело Валерия Смирнягина, 50-летнего отца-одиночки из Нижнего Тагила, который ушел в магазин за продуктами и не вернулся, нашли после пяти дней поисков, сообщили в отряде "ЛизаАлерт" Свердловской области.