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Отца-одиночку нашли мертвым на Урале после пяти дней поисков

Отца-одиночку нашли мертвым на Урале после пяти дней поисков

lizaalert.org Тело Валерия Смирнягина, 50-летнего отца-одиночки из Нижнего Тагила, который ушел в магазин за продуктами и не вернулся, нашли после пяти дней поисков, сообщили в отряде "ЛизаАлерт" Свердловской области.

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