Отца-одиночку нашли мертвым на Урале после пяти дней поисков

lizaalert.org Тело Валерия Смирнягина, 50-летнего отца-одиночки из Нижнего Тагила, который ушел в магазин за продуктами и не вернулся, нашли после пяти дней поисков, сообщили в отряде "ЛизаАлерт" Свердловской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии