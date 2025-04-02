В России предлагают ввести лимит на выпуск банковских карт

В России могут на законодательном уровне ввести лимиты по выпуску банковских карт. С такой инициативой выступает генеральная прокуратура, заявил 2 апреля на заседании Совета Федерации руководитель ведомства Игорь Краснов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии