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Газета.ру

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Экономист Ермилова: вклад на 2,8 млн под 12,95% даст 30 тыс. руб. в месяц

Для процентного дохода около 30 тыс. рублей в месяц до налога понадобится вклад примерно на 2,8 млн рублей под 12,95% годовых.

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