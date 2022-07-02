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«Пугливые патриоты»: музыканты группы «Земляне» жестко высказались о покинувших Россию артистах

«Пугливые патриоты»: музыканты группы «Земляне» жестко высказались о покинувших Россию артистах

Руслан Тимербаев / Народные Новости Корреспонденту «Народных Новостей» удалось пообщаться с основателями легендарной группы «Земляне» Игорем Романовым и Владимиром Киселевым на пресс-конференции в преддверии юбилейного шоу музыкального коллектива.

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