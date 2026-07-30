Скотленд-Ярд задержал 152 человека на протесте Palestine Action

В Лондоне более 150 человек были задержаны на протесте против запрета движения Palestine Action. С июля 2025 года это движение относится к списку запрещенных в Великобритании, а его поддержка стала уголовным преступлением.
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