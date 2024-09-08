Кинопарк «Москино» станет самой большой в мире площадкой для натурных съемок

В свободное от съемок время площадки кинопарка доступны для посещения В столице 7 сентября по решению властей Москвы и мэра Сергея Собянина запустили первую очередь уникального кинопарка с комплексом натурных площадок и инфраструктурой для съемок фильмов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии