Генпрокуратура Мюнхена сообщила о задержании украинского шпиона

Гражданин Украины арестован в Германии по подозрению в шпионаже и диверсии. 2 августа в Тюрингии задержан 33-летний мужчина, который, предположительно, передал фото германского оборонного завода иностранной спецслужбе в июне 2026 года.
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