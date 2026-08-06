Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 576 подписчиков

Генпрокуратура Мюнхена сообщила о задержании украинского шпиона

Генпрокуратура Мюнхена сообщила о задержании украинского шпиона

Гражданин Украины арестован в Германии по подозрению в шпионаже и диверсии. 2 августа в Тюрингии задержан 33-летний мужчина, который, предположительно, передал фото германского оборонного завода иностранной спецслужбе в июне 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии