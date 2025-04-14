Убытки просто бешеные. Волков Якутии будут травить ядами

В Республике Саха серые и бурые хищники наносят ущерб сельскому хозяйству Власти Якутии подвели итоги трагических последствий ущерба сельскохозяйственному производству, нанесенного оленеводству волками и медведями.
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