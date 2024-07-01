На Стефано Гуидотти, гражданина Италии и главу представительства крупного производителя технических газов SIAD, напали неизвестные в самом центре Москвы, заковали в наручники, затолкали в машину и куда-то увезли, сообщает КоммерсантЪ.
В Москве банда дагестанцев похитила итальянского гендиректора
Комментарии
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АндрейБорков
Значит задолжал бедолага кавказцам. Вести себя надо в России аккуратно, лишнего не базарить, думать с кем и как имеешь дела. А вообще это теперь проблема Италии, он же ее гражданин. С Италией у РФ отношения не самые лучшие, с ИНТЕРПОЛОМ тоже, он игнорирует интересы и запросы РФ. Так, что нам должно быть по херу что и как с этим макаронником дагестанцы сделают.
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