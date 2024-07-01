В Москве банда дагестанцев похитила итальянского гендиректора

АндрейБорков

Значит задолжал бедолага кавказцам. Вести себя надо в России аккуратно, лишнего не базарить, думать с кем и как имеешь дела. А вообще это теперь проблема Италии, он же ее гражданин. С Италией у РФ отношения не самые лучшие, с ИНТЕРПОЛОМ тоже, он игнорирует интересы и запросы РФ. Так, что нам должно быть по херу что и как с этим макаронником дагестанцы сделают.