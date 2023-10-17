В России ожидается тройная эпидемия вирусов

В России ожидается так называемая тридемия, или тройная эпидемия, сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко на всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Новый сезон — старые проблемы" в Великом Новгороде.
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