В России ожидается тройная эпидемия вирусов

В России ожидается так называемая тридемия, или тройная эпидемия, сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко на всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Новый сезон — старые проблемы" в Великом Новгороде.