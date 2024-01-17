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Китай наконец поступил так, как от него ждал Запад, – пока только в Красном море

Китай наконец поступил так, как от него ждал Запад, – пока только в Красном море

Не только западные, но и азиатские компании пострадали от нападения хуситов в Красном море. Неделю назад китайская государственная судоходная компания COSCO приостановила поставки в Израиль из-за повышенного риска подвергнуться атакам боевиков.

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