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"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение

"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Возможность применения новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" для защиты всех стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили на саммите в Астане.

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