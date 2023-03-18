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Экс-премьер Словакии объяснил повышенный интерес США к Крыму

Экс-премьер Словакии объяснил повышенный интерес США к Крыму

Пока Крым был в составе Украины, Вашингтон открыто заявлял о планах военного присутствия НАТО на полуострове, чему совсем не возражали в Киеве.

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