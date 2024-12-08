Российские кинотеатры компенсировали потерю зрителей стоимостью билетов

Сборы кинотеатров с начала года выросли на 16% г/г до 42,1 млрд рублей – при этом посещаемость продолжает снижаться: по итогам 11 месяцев текущего года она составила 118 млн человек, что на 2 млн меньшей результатов 2023 года за аналогичный период.