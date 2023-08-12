В восьми районах Татарстана зафиксировали массовую гибель пчел

Массовая гибель пчел в этом году была зарегистрирована в восьми районах республики. Основная причина в том, что аграрии наращивают посевы культур, которые требуют обработки ядохимикатами, но после обработки полей страдают все пасеки в округе.
Массовая гибель пчел в этом году была зарегистрирована в восьми районах республики. Основная причина в том, что аграрии наращивают посевы культур, которые требуют обработки ядохимикатами, но после обработки полей страдают все пасеки в округе.
Свежие комментарии