Малышева рассказала, что сидячий образ жизни повышает риск деменции

Шансы заработать слабоумие при отсутствии физической активности возрастают на 30% В программе "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус обсудили факторы, способствующие деменции.
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