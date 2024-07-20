Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Так будет
    опять этот билл - дебил всплыл....дайте ему лет 20-30 строгача, пусть посидит в одиночке...любитель, сука, общенияПранкера Эдварда ...
  • Геннадий Бережнов
    Она из тех, кто могла бы устроить концлагерь и приложить сатанинские помыслы. Но есть те кто готов остановить это мра...На Украине застре...
  • igor kim
    Наконец бесов начали уничтожать.На Украине застре...

Малышева рассказала, что сидячий образ жизни повышает риск деменции

Малышева рассказала, что сидячий образ жизни повышает риск деменции

Шансы заработать слабоумие при отсутствии физической активности возрастают на 30% В программе "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус обсудили факторы, способствующие деменции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх