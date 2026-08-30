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Царьград

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Кулаков заявил: совместный приём кальция и железа снижает усвоение на 60%

Кулаков заявил: совместный приём кальция и железа снижает усвоение на 60%

Кандидат медицинских наук Алексей Кулаков рассказал о рисках комбинированного приёма витаминов и БАДов, в частности кальция и железа: их усвоение снижается на 60%.

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