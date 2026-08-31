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Freelander 8 EREV выйдет в Китае 3 сентября с мощностью 818 л.с.

Freelander 8 EREV выйдет в Китае 3 сентября с мощностью 818 л.с.

Кроссовер Freelander 8 EREV официально выйдет на китайский рынок 3 сентября, сообщили представители бренда.

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