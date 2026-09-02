Россельхознадзор: учёт птицы в ЛПХ пройдет бесплатно и без МФЦ

Учёт поголовья в первую очередь необходим для обеспечения ветеринарного надзора. Благодаря новой системе специалисты смогут оперативно выявлять хозяйства, попадающие в зону риска при вспышках опасных заболеваний, в том числе высокопатогенного гриппа птиц.