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Царьград

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Россельхознадзор: учёт птицы в ЛПХ пройдет бесплатно и без МФЦ

Россельхознадзор: учёт птицы в ЛПХ пройдет бесплатно и без МФЦ

Учёт поголовья в первую очередь необходим для обеспечения ветеринарного надзора. Благодаря новой системе специалисты смогут оперативно выявлять хозяйства, попадающие в зону риска при вспышках опасных заболеваний, в том числе высокопатогенного гриппа птиц.

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