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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о новом папе римском: «Любовь Льва XIV к спорту нам на руку, как и его американское происхождение. Без спорта сейчас невозможно представить даже Ватикан»

8 мая папой римским был избран американец Роберт Фрэнсис Прево. Он взял себе имя Лев XIV. «Тут очень интересная получается коллаборация: ведь Лев XIV – это не просто американец, который долго прожил в Италии.

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