Израильская армия подняла государственный флаг в северной части Газы

Продолжается израильская операция на территории сектора Газа. Причём всё более отчётливо проявляется цель военно-политического руководства Израиля не просто разгромить ХАМАС (как это изначально было объявлено), но и взять палестинский анклав под свой полный контроль.
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