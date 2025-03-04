Акции Nvidia обвалились на 9 % после введения Дональдом Трампом новых пошлин Акц...

Акции Nvidia обвалились на 9 % после введения Дональдом Трампом новых пошлинАкции Nvidia упали почти на 9 % в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подтвердил введение 25 % пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики.