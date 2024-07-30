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  • Eduard
    Они в Европе пьяные,наркоманы или наглые? Они вообще не понимают,что творят преступления и самозванство? Сидит обсу...Экс-президент Эст...
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Трамп заявил о попытках ОПЕК снизить цены на нефть ради победы Харрис

Трамп заявил о попытках ОПЕК снизить цены на нефть ради победы Харрис

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил страны ОПЕК в том, что они якобы пытаются снизить цены на нефть в ожидании победы на выборах американского вице-президента Камалы Харрис.

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