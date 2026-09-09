Политолог Пинчук: СВО на Украине может развиваться по четырем сценариям

Специальная военная операция (СВО) на Украине может развиваться по четырем базовым сценариям, каждый из которых требует четко просчитанных ресурсов.
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